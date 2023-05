 Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax vor EZB-Entscheid im Rückwärtsgang

FRANKFURT (dpa-AFX) -Zwischen wegweisenden Zinsentscheiden ist der Dax am Donnerstag unter Druck geraten. Im Nachgang der US-Leitzinserhöhung und eines eher unklaren Ausblicks der Fed sowie vor der Zinsentscheidung der EZB mieden die Anleger das Risiko. Der Leitindex weitete sein Minus in den Anfangsminuten mit 15 694,72 Punkten auf 0,76 Prozent aus. Er näherte sich so dem unteren Ende seiner Spanne der vergangenen Wochen, die in der Spitze bis gut 16 000 Punkte gereicht hat. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten gab am Donnerstag um 0,60 Prozent auf 27 269,08 Zähler nach, auch der Eurozonenleitindex EuroStoxx 50 fiel.

FRANKFURT Am Vorabend hatte die US-Notenbank ihren Leitzins zum zehnten Mal in Folge erhöht, den weiteren geldpolitischen Kurs aber offen gelassen. In ihrer Erklärung zum Zinsentscheid strichen die Währungshüter zwar eine wichtige Passage, wonach weitere Zinsanhebungen zu erwarten seien. Allerdings wurden zusätzliche Erhöhungen auch nicht explizit ausgeschlossen. Die US-Aktienindizes waren in der Folge am Tagestief aus dem Handel gegangen. Hierzulande ist die Tagesagenda am Donnerstag mit Quartalsberichten und Wirtschaftsdaten prall gefüllt. Höhepunkt ist die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am frühen Nachmittag. Als sicher gilt, dass die Währungshüter der Eurozone erneut an der Zinsschraube drehen. Die Spannung ist jedoch groß, ob es eine Erhöhung um 0,25 oder gar nochmals um 0,5 Prozentpunkte gibt.