Aktien Frankfurt Eröffnung: Hoffnung auf Corona-Lockerungen in China stützt Dax

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der Dax hat sich am Dienstag zum Handelsstart stabil gehalten. Stützend wirkten die kräftigen Erholungen der Börsen in China und Hongkong. Börsianer verwiesen auf Hoffnungen, dass die chinesische Staatsführung ihre Null-Covid-Politik lockern könnte, um die zunehmenden Proteste in mehreren Städten des Landes zu beenden.