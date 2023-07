 Aktien Frankfurt Eröffnung: Moderat im Plus nach US-Zinsschritt - EZB im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) -Nach der wie erwartet ausgefallenen Zinserhöhung in den USA hat sich der Dax am Donnerstag weiter stabil gezeigt. In den ersten Handelsminuten legte der deutsche Leitindex um 0,09 Prozent auf 16 145,41 Punkte zu. Bereits seit Tagen hat er sich - mit verhaltener Tendenz nach oben - über der Marke von 16 000 Punkten gehalten.

FRANKFURT Der MDax mit den 50 Aktien mittelgroßer börsennotierter Unternehmen legte um 0,77 Prozent auf 28 492,41 Zähler zu. Der EuroStoxx 50 , das Börsenbarometer für die Schwergewichte der Eurozone, gewann zugleich 0,48 Prozent auf 4366,91 Punkte. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial hatte den Zinsschritt der US-Notenbank Fed im späten Handel am Mittwoch gut weggesteckt und moderat zugelegt. Dieser Vorgabe schließen sich die europäischen Börsen nun an. Im Kampf gegen die Inflation hob die Fed den Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte an, was die Märkte bereits vorweggenommen hatten. Damit liegt der Zins in einer Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. Weitere Schritte wurden nicht ausgeschlossen, sodass laut den Experten der Landesbank Helaba entscheidend ist, wie sich Inflation und Wirtschaft entwickeln. Daher dürfte ihnen zufolge ein Fokus auf die anstehenden vorläufigen US-Wachstumsdaten für das zweite Quartal liegen und auch auf den Auftragseingängen für langlebige Wirtschaftsgüter in der weltgrößten Volkswirtschaft. "Im Mittelpunkt des Interesses steht aber zweifelsohne die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), wobei es ebenfalls zu einer Erhöhung um 25 Basispunkte kommen dürfte", schreiben die Volkswirte der Helaba weiter. Ähnlich wie bei der Fed bleibe jedoch die Frage, ob dann das Ende der Fahnenstange erreicht sei, oder ob es weitere Erhöhungen geben werde. "Die EZB wird sich vermutlich alle Optionen offenhalten, um notfalls nochmals an der Zinsschraube drehen zu können", lautet das Fazit der Helaba.