 Aktien Frankfurt Eröffnung: Moderate Verluste nach schwachem Wochenstart

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der deutsche Aktienmarkt hat nach dem schwachen Wochenstart am Dienstag zunächst weitere moderate Verluste erlitten. In den ersten Handelsminuten sank der Leitindex Dax DE0008469008 um 0,24 Prozent auf 15 308,92 Punkte. Für den MDax DE0008467416 der mittelgroßen Werte ging es um 0,36 Prozent auf 29 215,31 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 EU0009658145 verlor 0,10 Prozent auf 4201,08 Zähler.

FRANKFURT Am vergangenen Donnerstag hatte der Dax mit 15 520 Punkten noch den höchsten Stand seit fast einem Jahr erreicht. Die durch den starken US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag angeheizten Zinssorgen warfen ihn zu Wochenbeginn aber zeitweise bis auf 15 275 Punkte zurück. An den US-Börsen war es vor allem für Technologiewerte weiter abwärts gegangen, wobei sich nach dem europäischen Handelsende aber nicht mehr viel getan hatte. Am späten Dienstagnachmittag steht eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell auf der Agenda, bei der die Marktteilnehmer angesichts neuerlicher Zinssorgen wohl besonders genau zuhören werden. Bereits zuvor sollten einige Konjunkturdaten und Unternehmenszahlen Aufmerksamkeit finden. Die deutsche Industrie schloss ein turbulentes Jahr 2022 noch deutlich schwächer als erwartet ab, wie der Produktionsrückgang im Dezember gegenüber dem Vormonat belegt. Der Rücksetzer stimme nachdenklich, da sich die Lieferkettenschwierigkeiten in den vergangenen Monaten deutlich gemildert hätten, schrieb Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Sie fügten sich indes in das Bild schwacher Dezember-Daten.