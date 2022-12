 Aktien Frankfurt Eröffnung: Stabilisierungsversuch kurz vor Weihnachten

FRANKFURT (dpa-AFX) -Am deutschen Aktienmarkt waren die Ausschläge am Freitag zunächst gering. Der Dax notierte in den ersten Minuten knapp im Plus bei 13 920 Zählern. Der MDax der mittelgroßen Unternehmenswerte legte in der Frühe um 0,18 Prozent auf 25 151,43 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,11 Prozent.

FRANKFURT Seit Mitte des Monats müht sich der deutsche Leitindex nun an der psychologisch wichtigen Hürde bei 14 000 Zählern ab. Die Enttäuschung über einen voraussichtlich noch länger anhaltenden Zinserhöhungszyklus in Europa und in den USA beendete zunächst abrupt die nach dem Jahrestief Ende September begonnene Aufholjagd. Eine weitere bittere Pille für den Markt waren in der laufenden Woche die ersten Signale der japanischen Notenbank hinsichtlich einer möglichen geldpolitischen Straffung. Nach starken Kursschwankungen in den vergangenen Handelstagen steht der Dax angesichts der aktuellen Kursgewinne auf Wochensicht knapp ein halbes Prozent im Plus. Im Handelsverlauf richten sich die Blicke in die USA, wo weitere wichtige Daten zur US-Wirtschaft anstehen. Am Vortag hatten an der Wall Street robuste Konjunktur-Kennziffern einmal mehr die Furcht vor steigenden Zinsen angeheizt. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen