 Aktien Frankfurt Eröffnung: Tiefer nach Rally

FRANKFURT (dpa-AFX) -Nach der Kursrally am Vortag geht es am Freitag am deutschen Aktienmarkt zunächst etwas abwärts. Im frühen Handel verlor der Dax 0,86 Prozent auf 15 375,71 Punkte. Am Vortag hatte er nach Notenbank-Entscheidungen bis auf rund 15 521 Zähler zugelegt und damit den höchsten Stand seit fast einem Jahr erreicht. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank am Freitag um 0,70 Prozent auf 29 598,83 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stand rund 0,7 Prozent tiefer.

FRANKFURT Nachdem die jüngsten Zinsentscheide der Notenbanken in den USA und der Eurozone abgehakt sind und die Hoffnung wächst, dass die Zinsspirale bald zu Ende gehen könnte, stehen vor dem Wochenschluss mit dem US-Arbeitsmarktbericht die nächsten wichtigen Konjunkturdaten an, mit vielleicht neuen Erkenntnissen zur weiteren Zinspolitik. Bei einem noch immer robusten Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten schienen die Märkte womöglich zu unterschätzen, welchen Spielraum die US-Notenbank Fed mit Blick auf weitere Zinsanhebungen noch habe, sagte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK. Im Technologiesektor, der am Vortag in New York die Rally dominierte, dämpfen zudem enttäuschende Quartalszahlen aus den USA wieder die Stimmung. Apple , Amazon und Alphabet wussten nach der Meta -Euphorie vom Vortag nicht zu überzeugen.