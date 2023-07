 Aktien Frankfurt Eröffnung: Weiter schwach vor US-Arbeitsmarktdaten

FRANKFURT (dpa-AFX) -Nach dem steilen Sinkflug herrscht am deutschen Aktienmarkt vor dem Wochenende weiter Vorsicht. Vor dem viel beachteten US-Arbeitsmarktbericht gab der Dax am Freitagmorgen weiter nach und sank kurz nach dem Auftakt um 0,20 Prozent auf 15 498,24 Punkte. Damit fiel der deutsche Leitindex nach bereits vier verlustreichen Handelstagen auf ein Tief seit Ende März zurück.

FRANKFURT "Die Stimmung liegt am Boden", kommentierte Thomas Altmann, Portfoliomanager von QC Partners. Auch der MDax der mittelgroßen Unternehmen knüpfte an seine starken Vortagesverluste an und büßte in der Frühe 0,47 Prozent auf 26 582,75 Zähler ein. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,30 Prozent auf 4210,42

Die Börsianer warten im Handelsverlauf auf die offiziellen Zahlen zur Beschäftigungslage in den Vereinigten Staaten. Am Vortag hatten starke Arbeitsmarktdaten aus dem Privatsektor in den USA die Zinsangst am Markt abermals befeuert. Börsenexperte Altmann erklärte, nach der "positiven Überraschung" durch den ADP-Bericht sei selbiges für die offiziellen Arbeitsmarktdaten zumindest ein Stück weit vorweggenommen. "Für die Börsen sind positive Überraschungen hier allerdings eher schlechte Nachrichten, machen sie doch länger und höher steigende Zinsen umso wahrscheinlicher", so Altmann.