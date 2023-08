 Aktien Frankfurt: Nvidia sorgt für gute Stimmung und Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) -Vor dem Notenbank-Treffen in Jackson Hole in den USA sorgt der Tech-Riese Nvidia am Donnerstag für gute Stimmung an der Frankfurter Börse. Der Chipkonzern übertraf im zweiten Quartal die Erwartungen und zeigte sich auch für das laufende Quartal optimistisch.

FRANKFURT Für den Leitindex Dax ging es daraufhin in den ersten Handelsminuten um knapp ein Prozent nach oben auf 15 878 Punkte. Es bahnt sich somit der vierte Handelstag in Folge mit Kursgewinnen an. Nach zuletzt drei schwachen Börsenwochen hat sich der Dax damit in dieser Woche um knapp zwei Prozent erholt. Der MDax der mittelgroßen Titel stieg am Morgen um 0,7 Prozent auf 27 488 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte noch stärker zu.