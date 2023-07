 Aktien Frankfurt Schluss: Dax-Erholungsrally geht weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der Dax hat am Donnerstag dank anhaltender Zinshoffnungen und starker Technologieaktien seine Erholungsrally fortgesetzt. Nach einem lethargischen Handelsauftakt baute der deutsche Leitindex sein Plus aus und schloss 0,74 Prozent höher bei 16 141,03 Punkten. Damit verzeichnete er nicht nur den fünften Gewinntag in Folge, sondern machte auch die vorangegangene, viertägige Verlustserie wieder wett. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es derweil nur um 0,16 Prozent auf 27 996,28 Punkte hoch.

FRANKFURT Auffällig ist laut Beobachter Andreas Lopkow, dass die Marktteilnehmer eher negative Daten fast vollständig ausblendeten und sich hauptsächlich auf die Preisdaten sowie die damit verbundene Zinspolitik etwa der Europäischen Zentralbank (EZB) und der US-Notenbank Fed fokussierten. Die Dax-Erholung hatte am vergangenen Freitag mit einem verhalten positiv aufgenommenen US-Arbeitsmarktbericht für den vergangenen Monat begonnen, welcher Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Fed-Zinserhöhungszyklus schürte. Neue Nahrung bekamen diese am Mittwoch und Donnerstag von Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten, die für den Juni eine weitere deutliche Abschwächung der Teuerungsraten belegten. "Die Inflation in den USA und die Gemüter der Anleger kühlen sich gerade synchron zueinander ab", kommentierte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Auch das charttechnische Bild hellt sich für den Dax zunehmend auf. Bereits am Dienstag hatte er es wieder über die von Experten als wichtig für den mittel- bis langfristigen Trend erachtete 100-Tage-Linie geschafft und am Mittwoch über die 21- und 50-Tage-Linien als Indikatoren für die kurz- bis mittelfristige Tendenz. Marktbeobachter machen nun das Hoch vom Monatsanfang bei 16 209 Punkten als nächstes Ziel aus.