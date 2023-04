 Aktien Frankfurt Schluss: Dax gibt zu Wochenbeginn leicht nach

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der Dax ist nach den jüngsten Gewinnen kraftlos in die neue Woche gestartet. Der deutsche Leitindex schloss am Montag 0,11 Prozent tiefer bei 15 863,95 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel notierte am Ende 0,05 Prozent niedriger bei 27 728,77 Zählern.

FRANKFURT Die psychologisch wichtige 16 000-Punkte-Marke für den Dax ziere sich noch, schrieb Analyst Christian Henke vom Handelshaus IG. Sie könnte aber fallen, wenn in der laufenden Woche einige große US-Konzerne aus dem Technologiesektor wie Apple , Amazon , Alphabet , Meta und Microsoft mit ihren Quartalsberichten den Ton angäben. Als weiter erstaunlich stabil bezeichnete der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets die Entwicklung des Dax.