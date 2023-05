 Aktien Frankfurt Schluss: Dax nur kurz über 16 000 Punkten - Zinssorgen

FRANKFURT (dpa-AFX) -Nach einem kurzen Ausflug des Dax über die Marke von 16 000 Punkten hat am Dienstag die Aussicht auf weiter steigende Zinsen die Investoren wieder vorsichtig gestimmt. Der Leitindex, der im frühen Handel erstmals seit Anfang vergangenen Jahres die 16 000er Marke hinter sich ließ, büßte am Ende 1,23 Prozent auf 15 726,94 Zähler ein. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel sank um 1,43 Prozent auf 27 456,06 Zähler.

FRANKFURT Am Donnerstag dürfte die Europäische Zentralbank (EZB) wegen der hohen Inflation in der Eurozone erneut die Leitzinsen anheben. Experten sind aber uneins, ob es einen großen Zinsschritt von 0,5 Prozentpunkten geben wird oder einen kleinen von 0,25 Prozentpunkten. Diese Unsicherheit hielt Anleger von Aktienkäufen ab. Am Nachmittag gab es zudem schwache Konjunkturzahlen aus den USA, die den Dax zusätzlich belasteten.