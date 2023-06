 Aktien Frankfurt Schluss: Dax schließt knapp unter 16 000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) -Am vierten Verlusttag in Folge ist der Dax am Donnerstag unter die viel beachtete Marke von 16 000 Punkten gedrückt worden. Zahlreiche Leitzinserhöhungen europäischer Notenbanken erinnerten die Anleger daran, dass sich die internationale Zinsspirale im Kampf gegen die Inflation weiter dreht. Fed-Chef Jerome Powell bekräftigte, dass auch in den USA die Zeichen auf weiter steigende Leitzinsen stehen.

FRANKFURT Nach einem Rutsch bis auf 15 810 Punkte konnte der Dax im Tagesverlauf aber schon eine Gegenbewegung starten, die ihn zumindest wieder nah an die 16 000er Marke heran führte. Das Minus reduzierte der deutsche Leitindex mit 15 988,16 Punkten auf nur noch moderate 0,22 Prozent. Getrieben von Kurssprüngen bei einigen Schwergewichten drehte der MDax sogar klar mit 1,19 Prozent auf 26 898,25 Punkte ins Plus. Marktexperte Salah-Eddine Bouhmidi vom Broker IG machte für die anfänglich deutlicheren Verluste vor allem ein dünnes Handelsvolumen verantwortlich. Im Tagestief sei der Leitindex dann knapp über einer Unterstützungszone bei rund 15 800 Punkten umgekehrt. Für die Experten der Landesbank Helaba wäre sogar ein Rückgang bis in den Bereich von 15 600 bis 15 700 Punkten lediglich eine Korrektur gewesen.