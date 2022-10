 Aktien Frankfurt Schluss: Fallender Gaspreis treibt Dax auf Zwischenhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag auch dank eines fallenden Gaspreises an seine starke Vorwoche angeknüpft. Zeitweise kletterte der Dax erstmals seit Mitte September wieder über die Marke von 13 000 Punkten. Auftrieb kam von der ungebrochen guten Stimmung an der Wall Street. Zudem ließ der kräftig gefallene Gaspreis Versorger hierzulande und europaweit aufatmen.

FRANKFURT Der deutsche Leitindex schloss 1,58 Prozent höher bei 12 931,45 Punkten und baute damit das Plus der vergangenen Woche aus. Der MDax stieg zuletzt um 1,41 Prozent auf 23 241,83 Zähler. "Bevor die Berichtssaison in den kommenden Tagen an Fahrt gewinnt und die Leitzinsentscheidung der EZB ansteht, ist die Grundstimmung am deutschen Aktienmarkt gut", kommentierte Experte Frederik Altmann von Alpha Wertpapierhandel. Positiv wirkten hierzulande vor allem die wieder etwas rückläufigen Renditen am Anleihemarkt zusammen mit tieferen Gaspreisen. "Hinzu kommt eine Rede des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der Chancen für Frieden in der Ukraine sieht." Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

