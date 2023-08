 Aktien Frankfurt Schluss: Gewinne - Dax nur knapp unter 16 000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der Dax hat am Donnerstag an seine Vortagserholung angeknüpft. Als hilfreich erwiesen sich erfreuliche Inflationsdaten aus den USA. Der deutsche Leitindex konnte sich zwar nicht oberhalb der runden Marke von 16 000 Punkten halten, behauptete am Ende aber ein Plus von 0,91 Prozent auf 15 996,52 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 1,10 Prozent auf 28 334,22 Punkte hoch.

FRANKFURT Die Teuerung in der weltgrößten Volkswirtschaft zog im Juli zwar etwas an, blieb aber ein klein wenig unter der Erwartung von Volkswirten. Die Inflation ist ein wichtiger Signalgeber für die US-Notenbank im laufenden Zinserhöhungszyklus zur Inflationsbekämpfung. Hoffnungen auf eine Zinspause der Fed im September könnten nun wieder neue Nahrung bekommen.