 Aktien Frankfurt Schluss: Moderate Verluste nach japanischem Notenbankentscheid

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der Dax hat sich am Dienstag trotz einer erneut negativen geldpolitischen Überraschung innerhalb seiner jüngsten Stabilisierungsspanne behauptet. Nach frühen Verlusten von gut einem Prozent fing sich der deutsche Leitindex wieder etwas und stand zum Schluss noch 0,42 Prozent im Minus bei 13 884,66 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte konnte bei 24 962,50 Punkten seinen Abschlag auf 0,25 Prozent eindämmen.

FRANKFURT Die Notenbanken haben mit ihrer restriktiven geldpolitischen Haltung die Börsen weiter im Griff: Nach der US-amerikanischen Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) vergangene Woche sorgte am Dienstag die Bank of Japan (BoJ) für den nächsten Stimmungsdämpfer. Die Zentralbank Japans entschied, die Spanne zu lockern, in der sich die langfristige Anleiherendite bewegt. Das wurde an den Märkten als erster Schritt hin zu einer zumindest leichten Straffung der geldpolitischen Zügel gewertet.