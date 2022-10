 Aktien Frankfurt Schluss: Schwache Wall Street verhagelt positiven Wochenstart

FRANKFURT (dpa-AFX) -Eine schwache Wall Street hat dem deutschen Aktienmarkt am Montag den Wochenstart vermiest. Zeitweise sah es nach einem Ende der jüngsten Verlustserie aus, doch mit dem US-Börsenauftakt schmolzen sämtliche Gewinne im Dax wieder ab. Nach drei schwachen Handelstagen in Folge ging der deutsche Leitindex am Abend prozentual unverändert beim Stand von 12 272,94 Punkten aus dem Handel.

FRANKFURT Die starken Kursschwankungen sind ein Indiz für die weiterhin angespannte Stimmung am Markt. Im frühen Handel hatten hierzulande vor allem Zinsängste auf die Kurse gedrückt, denn nach dem robusten US-Arbeitsmarktbericht vor dem Wochenende ist unter Investoren die Hoffnung auf eine weniger aggressive US-Geldpolitik vorerst verflogen. Auch die massive Bombardierung etlicher Städte in der Ukraine durch Russland hatte belastet. Im Laufe des Tages hatten dann sich dann laut Börsianern Schnäppchenjäger vorgewagt und den Dax zeitweise zurück bis über die Marke von 12 400 Zählern getrieben. Dem Negativsog der US-Börsen konnten sich die Märkte hierzulande dann aber einmal mehr nicht entziehen. So büßte auch der MDax der mittelgroßen Unternehmen sein Tagesplus wieder ein, er verabschiedete sich mit einem Minus von 0,24 Prozent bei 22 476,26 Zählern in den Feierabend.

