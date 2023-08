 AKTIEN IM FOKUS: Immobilienwerte weiter erholt - Grand City mit Ausbruchsversuch

FRANKFURT (dpa-AFX) -Eine Kaufempfehlung für Grand City Properties hat am Dienstag die Aktien des Immobilienkonzerns zeitweise aus ihrer monatelangen Seitwärtsbewegung nach oben ausbrechen lassen. Mit in der Spitze 8,275 Euro erreichten sie den höchsten Kurs seit Mitte März und damit fast den unteren Bereich der damals entstandenen Kurslücke, die sie somit noch nicht schließen konnten.

FRANKFURT Als Widerstand fungierte dann aber die 200-Tage-Linie, die bei Charttechnikern ein viel beachteter Indikator für den langfristigen Kurstrend darstellt und aktuell bei 8,37 Euro verläuft. Von einem zehnprozentigen Spitzenplus blieb zuletzt noch ein Zuwachs von 5,5 Prozent. An der Spitze im freundlich tendierenden Nebenwerteindex SDax kosteten die Aktien zuletzt 7,93 Euro. Damit könnte die runde Marke von 8 Euro - wie schon in den beiden Vormonaten - abermals eine zu harte Nuss sein für das Papier.

Seit Jahresanfang steht immer noch ein Minus von fast 14 Prozent zu Buche, geschuldet den Zinsanhebungen durch die Notenbanken, unter denen die Immobilienkonzerne ächzen, weil sie Finanzierungen von Wohneigentum verteuern und somit die Nachfrage bremsen. Zudem mussten viele Unternehmen ihre in der jahrelangen Nullzinsphase stark gestiegenen Portfoliowerte in ihren Bilanzen wieder senken.

Im Sektor insgesamt hält sich derweil die Hoffnung, dass das Zinshoch bevorsteht oder schon erreicht ist. Binnen einer Woche hat der europäische Index für die Immobilienkonzerne deutlich an Wert gewonnen. Am Dienstag legte er zuletzt nochmals 0,6 Prozent zu.

Bei Grand City sieht Analyst Jonathan Kownator von Goldman Sachs nach dem ersten Halbjahr nun Chancen. Er stufte die Titel im Rahmen einer Aktualisierung seiner Branchenschätzungen von "Neutral" auf "Buy" hoch, mit einem von 7,50 auf 8,80 Euro angehobenen Kursziel. Er führte gleich vier Gründe dafür an: Die Angebots- und Nachfragedynamik mit einem niedrigen Leerstand bei Wohnimmobilien, operative Fortschritte, eine beherrschbare Verschuldung und die attraktive Bewertung der Papiere.

Anlegern im Immobiliensektor riet Kownator in seiner Studie generell zum Kauf von Value-Stocks, also Papieren mit attraktivem Wertpotenzial, wozu er in Deutschland neben Grand City Properties auch die im Dax notierten Anteile von Vonovia rechnet. Vonovia befinden sich zudem auf der "Conviction Buy List" von Goldman Sachs, einer Liste mit besonders überzeugenden Kaufempfehlungen.

Am Dienstag legten Vonovia anfangs kräftig zu, dann schmolz das Kursplus etwas ab auf zuletzt noch ein halbes Prozent. Damit folgten die Anteile des Dax-Konzerns in etwa der Kursentwicklung im europäischen Branchenindex für Immobilien.