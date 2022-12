 AKTIEN IM FOKUS: Index-Veränderungen lassen Anleger kalt - Autos dominieren Dax

FRANKFURT (dpa-AFX) -Die von der Deutschen Börse mitgeteilten Index-Veränderungen sind am Dienstag an den Aktien der Auf- und Absteiger weitgehend abgeprallt. Im Dax kommt mit der Porsche AG ein weiterer Autobauer hinzu, sodass mit Volkswagen , Mercedes-Benz und BMW vier Pkw-Hersteller in dem Index vertreten sein werden.

FRANKFURT Mit Porsche SE befindet sich zudem die Volkswagen-Dachholding im Leitindex. Bezieht man den Zulieferer Continental und den Lkw-Hersteller Traton mit ein, sind es nun schon insgesamt sieben Werte aus dem Automotive-Sektor, die im Dax enthalten sind.

Die Aktien des Sportwagenbauers Porsche AG sind seit ihrem Börsengang Ende September im Rally-Modus. Gemessen am Ausgabepreis von 82,50 Euro war es in etwa zwei Monaten um gut 36 Prozent auf 112,50 Euro nach oben gegangen, die Marktkapitalisierung überstieg dabei die Marke von 100 Milliarden Euro. Anschließend ließ die Euphorie etwas nach. An diesem Dienstag kosteten die Titel mit dem Börsenkürzel P911, in Anlehnung an den legendären Sportwagen 911, zuletzt 106 Euro, das war ein Plus von 0,3 Prozent zum Vortag.

Platz machen für Porsche AG muss im Dax der Sportartikelhersteller Puma SE , dessen Aktien sich am Dienstag aber mit plus 1,7 Prozent vom Abstieg in den MDax der mittelgroßen Werte unbeeindruckt zeigten. Für die Anleger von Puma war 2022 jedoch ein sehr schwaches Börsenjahr mit einem Minus von bislang 52 Prozent, womit die Titel fast genauso viel verloren wie jene des Rivalen Adidas . In den Schlagzeilen standen beide Konzerne zuletzt wegen des Wechsels an der Führungsspitze, weil ausgerechnet der bisherige Puma-Chef Björn Gulden ab 2023 das Ruder bei Adidas übernehmen wird.

Höhere Abschläge von 2,3 beziehungsweise 3,2 Prozent verbuchten am Dienstag die Anteile des Online-Modehändlers About You und des Spezialpharma-Anbieters Medios , die beide aus dem SDax absteigen werden. Mit einem Verlust von etwa 70 Prozent seit Jahresanfang zählen die Anteile von About You zu den schwächsten in dem Nebenwerteindex.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die Index-Veränderungen treten am Montag, 19. Dezember, in Kraft. Sie sind wichtig für Fonds, die Indizes nachbilden. Sie müssen dann entsprechend umschichten.