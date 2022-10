AKTIEN IM FOKUS: Intel und Apple führen starken Dow an

NEW YORK (dpa-AFX) -Mit Intel und Apple haben sich vor dem Wochenende zwei Tech-Titel an die Spitze des um gut zwei Prozent steigenden Dow Jones Industrial gesetzt. Während Intel fast 10 Prozent gewannen und so die Stabilisierung der vergangenen Wochen fortsetzten, verteuerten sich Apple um 8 Prozent. Die Papiere ließen erstmals seit Mitte September wieder die 50-Tage-Linie hinter sich, die als Indikator für den mittelfristigen Trend gilt.