AKTIEN IM FOKUS: Investitionspläne in Japan treiben Chip-Branche an

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) -Nach starken Vorgaben aus Japan haben am Donnerstag die Papiere aus der europäischen Halbleiterbranche zu den Gewinnern an den Börsen gezählt. Im Dax gewannen Infineon 1,9 Prozent, in Paris verteuerten sich STMicroelectronics um 2,3 Prozent und in Amsterdam legten ASML um 2,1 Prozent zu und BE Semiconductor um 1,7 Prozent.