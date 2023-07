AKTIEN IM FOKUS: Nucera knüpfen an Börsendebüt-Rally an - Thyssenkrupp nicht

FRANKFURT (dpa-AFX) -Die Aktien der Thyssenkrupp -Tochter Nucera setzen am Montag ihre Rally vom ersten Handelstag fort. Am Freitag war ihnen ein schwungvoller Börsengang geglückt, indem sie vom Ausgabepreis von 20 Euro in der Spitze bis auf 24,68 Euro stiegen. Daran knüpften sie nun an mit einem nochmaligen Plus bis auf 25,28 Euro. Anleger, die bei der Zeichnung erfolgreich waren, haben damit schon mehr als ein Viertel gewonnen.