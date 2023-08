 AKTIEN IM FOKUS: Online-Werte wie HelloFresh, Delivery Hero und Zalando gefragt

FRANKFURT (dpa-AFX) -Die Erholung von Online-Aktien in Deutschland hat am Donnerstag durch die steigende Risikobereitschaft weiteren Schwung bekommen. Anleger setzten generell wieder stärker auf Werte, denen der Zinsanstieg in den vergangenen Monaten stark zugesetzt hatte. Neben den Wachstumswerten aus der Online-Branche waren dies nun auch Immobilien-Aktien, die ihre Erholung fortsetzten.

FRANKFURT Hinter Vonovia mit einem Plus von drei Prozent waren die Titel des Online-Händlers Zalando am Vormittag mit einem Anstieg um 2,5 Prozent der zweitbeste Dax -Wert. Im MDax fielen vor allem die Papiere des Kochboxenlieferanten Hellofresh auf, die es erstmals seit einem Jahr wieder über die 30-Euro-Marke schafften. Zuletzt waren sie mit einem Kurssprung um 6,5 Prozent der Spitzenreiter im Index mittelgroßer Werte. Titel des Essenslieferdienstes Delivery Hero folgten dort mit einer Erholung von 4,5 Prozent vom Kursrutsch am Vortag, den enttäuschende Halbjahreszahlen ausgelöst hatten. Positives konnte aus der Branche auch Mister Spex vermelden, die Aktien des Nebenwerts zogen zeitweise um mehr als zehn Prozent an. Der Online-Brillenhändler überzeugte mit dem Quartalsbericht, den Analyst Alexander Thiel von Jefferies als "Lebenszeichen" wertete. Das Unternehmen wachse schneller als der Markt und sei nach drei negativen Quartalen operativ wieder profitabel. Gerade in der Online-Branche achten Anleger mittlerweile verstärkt auf die Profitabilität. Einige Werte aus der Branche - Hellofresh ausgenommen - haben 2023 ein schlechtes Jahr. Zalando und Delivery Hero gehören in ihren Indizes zu den schwächsten Werten. Grund ist die Sorge, dass die gestiegenen Zinsen das ehemals starke Wachstum beeinträchtigen. Die Unternehmen versuchen daher neuerdings, bei Anlegern mit Profitabilität zu punkten. Generell wird die Hoffnung auch größer, dass die Zinserhöhungen ihren Scheitelpunkt erreichen./tih/bek/jha/ -----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------