AKTIEN IM FOKUS: Schwacher Ausblick von Croda nährt Sorgen in Chemiebranche

FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX) -Eine Gewinnwarnung des britischen Chemieunternehmens Croda hat am Freitag die gesamte Branche belastet. Die Papiere von Croda brachen in London um mehr als zehn Prozent ein; der Stoxx Europe 600 Chemicals fiel am Ende des europäischen Branchentableaus um 1,1 Prozent. Die exponentielle 200-Tage-Linie, Gradmesser für den längerfristigen Trend, wackelt wieder.