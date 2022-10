 AKTIEN IM FOKUS: Ungewissheit über Schäden durch 'Ian' belastet Rückversicherer

FRANKFURT (dpa-AFX) -Aussagen vom Kapitalmarkttag sind den Aktien der Hannover Rück und anderer Rückversicherer am Donnerstag nicht gut bekommen. Der Kurs des im Dax notierten Konzerns geriet unter Druck, nachdem der Vorstand den Börsianern die vermutlich anfallenden Kosten durch den Hurrikan "Ian" ins Bewusstsein brachte. Anteile an Hannover Rück büßten zuletzt 2,4 Prozent ein, die Papiere des weltgrößten Rückversicherers Munich Re wurden am Indexende mit 2,6 Prozent Minus noch etwas stärker in Mitleidenschaft gezogen.

FRANKFURT Die Führung der Hannover Rück hatte auf der Investorenveranstaltung die Höhe der finanziellen Belastung noch nicht genau beziffert, die womöglich auf das Unternehmen durch Ian zukommt. Der Hurrikan der Stufe vier hatte in der vergangenen Woche im US-Bundesstaat Florida gewaltige Schäden angerichtet und Dutzende Todesopfer gefordert. Diese Ungewissheit belastete die Stimmung für den Sektor , der europaweit am frühen Nachmittag zu den Schlusslichtern im Branchenvergleich gehörte. In der Schweiz gaben unterdessen die Papiere des Konkurrenten Swiss Re ebenfalls deutlich nach, hier belastete zudem eine Kurszielsenkung durch die Analysten von Morgan Stanley. Diese gehen davon aus, dass die Kosten des Rückversicherers durch Naturkatastrophen wie "Ian" im vergangenen Quartal fast dreimal so hoch ausgefallen sind wie das Budget des Konzerns. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen