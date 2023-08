 AKTIEN IM FOKUS: United Internet und 1&1 bleiben auf Erholungskurs

FRANKFURT (dpa-AFX) -Aktien von United Internet und der Tochter 1&1 waren auch am Donnerstag gefragt. Nach dem jeweils prozentual zweistelligen Zuwachs am Vortag im Zuge der Roaming-Partnerschaft zwischen 1&1 und Vodafone bauten 1&1 das Kursplus in der Spitze um 7,5 Prozent aus. United Internet gewannen fast genauso viel dazu. Bis zum Mittag reduzierten beide Aktien die Gewinne etwas. Dennoch haben sie seit Dienstagabend um rund ein Viertel beziehungsweise ein Fünftel zugelegt.

FRANKFURT Mit den deutlichen Gewinnen reduzierten die beiden Titel die deutlichen Verluste der vergangenen Monate und Jahre. Sowohl die 1&1-Aktien als auch die Anteile der Mutter United Internet haben eine längere Talfahrt hinter sich. So sank der Börsenwert von United Internet seit dem Sommer 2020 bis Anfang Juli um rund 70 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro. Aktuell ist das Unternehmen etwas mehr als 3,1 Milliarden Euro wert. Die Tochter 1&1, deren Aktien zu 78 Prozent United Internet gehören, kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,2 Milliarden Euro, nachdem es Anfang Juli nur knapp 1,7 Milliarden waren. United Internet hält zudem etwas mehr als 60 Prozent am Internetdienstleister Ionos , der seit Februar an der Börse notiert ist. Der Kurs der Ionos-Aktie gab seit dem Börsengang um rund 25 Prozent nach. Ionos kommt auf einen Börsenwert von knapp zwei Milliarden Euro. Nach den am Donnerstag vorgelegten Halbjahreszahlen wurden die bisherigen Jahresziele für United Internet und 1&1 bestätigt. In der ersten Jahreshälfte verzeichneten beide Unternehmen einen deutlichen Zuwachs an Neukunden. Ionos bestätigte am Donnerstag ebenfalls die Ziele und konnte deutliche Zuwächse im ersten Halbjahr verzeichnen. Die DZ Bank setzte nun die Papiere von United Internet auf ihre "Equity Ideas Long"-Liste. Analyst Karsten Oblinger bezeichnete den National-Roaming-Vertrag der Tochter 1&1 mit Vodafone als "Game Changer" für den angeschlagenen Investment Case. Mit diesem Vertrag würden verschiedene Probleme im Zusammenhang mit der Übergangsphase beim anstehenden 5G-Netzaufbau gelöst, die zu dem deutlichen Kursverfall der vergangenen Monate geführt hätten. Die Investmentbank Exane BNP Paribas stufte sowohl United Internet als auch 1&1 inzwischen von "Neutral" auf "Outperform" hoch.