 AKTIEN IM FOKUS: Verkauf von Portfoliobeteiligung durch Vonovia stützt Branche

FRANKFURT (dpa-AFX) -Ein Beteiligungsverkauf hat sich am Mittwoch als kleiner Hoffnungsschimmer für die unter der Zinswende ächzenden Immobilienwerte erwiesen. Die Anleger nahmen erleichtert zur Kenntnis, dass sich Deutschlands größter Wohnimmobilien-Konzern Vonovia Geld mit der Veräußerung eines Anteils an seinem Südewo-Portfolio beschafft. Käufer ist eine von dem amerikanischen Finanzinvestor Apollo verwaltete Gesellschaft. Das Geld stammt von Versicherungsunternehmen und anderen langfristigen Investoren.

FRANKFURT Die Aktien von Vonovia zogen bis zum Mittag um 6,1 Prozent auf 19,72 Euro an und waren damit der klare Favorit im Dax . Der deutsche Leitindex gab um 0,6 Prozent nach. An der Spitze des ähnlich schwachen Index der mittelgroßen Werte MDax gewannen die Papiere von LEG Immobilien 4,8 Prozent. Dahinter stiegen Aroundtown um 4 Prozent.

Auch im Nebenwerteindex SDax waren mit Patrizia und Deutsche Wohnen zwei Branchenvertreter gefragt. Der europäische Sektorindex verzeichnete ein Plus von 1,1 Prozent und setzte sich damit an die Spitze des Branchentableaus.

Die Transaktion von Vonovia und Apollo bewertet das Portfolio der Tochter Südewo mit 3,3 Milliarden Euro. Ein Händler hob die Angabe hervor, dass dies einen Abschlag von weniger als 5 Prozent auf den Fair Value der Südewo zum 31. Dezember 2022 bedeutet. Er bezeichnete den Schritt "sicherlich nicht als ganz großen Wurf", aber als einen solchen in die richtige Richtung.

Analyst Jonathan Kownator von der US-Investmentbank Goldman Sachs sprach sogar von einem wichtigen Schritt bei den geplanten Veräußerungen des Konzerns. Die Transaktion gebe zudem Aufschluss über die Bewertung der Immobilien von Vonovia.

Kownator verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass Vonovia aktuell Gespräche mit Kommunen über die Veräußerung von Immobilien führe. Erst kürzlich habe die neue Koalition aus CDU und SPD in der Hauptstadt Berlin beschlossen, vier Milliarden Euro für den Erwerb von 15 000 Wohnungen bereitzustellen.

Der Experte Simon Stippig vom Analysehaus Warburg Research äußerte sich ebenfalls zuversichtlich. Die durch den Deal zufließenden Mittel dürften zum Schuldenabbau verwendet werden und damit den Einfluss von Zinsaufwendungen mindern.

Die aktuell steigenden Zinsen belasten den Immobiliensektor bereits seit Monaten, da sie die Finanzierungsbedingungen für die Unternehmen und am Immobilienmarkt generell verschlechtern. Auch immer mehr Mieter spüren die Folgen der Inflation, die mit der Zinswende der westlichen Notenbanken bekämpft werden soll. Zudem müssen die Immobilienkonzerne nun die während der Nullzinsphase aufgeblähten Bewertungen ihrer Portfolios senken. Der mehr als ein Jahrzehnt andauernde Boom am Markt für Wohnimmobilien hat damit vorerst ein jähes Ende gefunden.

Und im Euroraum werden weitere Leitzinserhöhungen erwartet. Aktuell ist nur noch ungewiss, ob die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer nächsten Sitzung Anfang Mai eine kleinere oder größere Zinsanhebung durchführen wird.

Insofern ist der Sektor schon lange auf Talfahrt. Nachdem der Stoxx Europe 600 Real Estate Ende 2021 noch bei gut 200 Punkten gelegen hatte, sackte er im Jahr 2022 immer weiter ab und fand erst im Oktober bei etwas mehr als 100 Punkten Halt. Seitdem tut sich die Branche mit einer Erholung schwer.

Die Aktien von Vonovia haben indes seit Jahresbeginn gerechnet 10 Prozent an Wert eingebüßt, während der Dax in diesem Zeitraum um 13 Prozent gestiegen ist. Für Vonovia könnte diese Talfahrt in einigen Monaten negative Konsequenzen haben: Laut Analyst Pankaj Gupta von der US-Bank JPMorgan droht dem Unternehmen im September der Abstieg aus dem EuroStoxx 50 , dem Leitindex der Eurozone.