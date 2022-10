AKTIEN IM FOKUS: Vortagseuphorie in Chemiebranche durchkreuzt von Morgan Stanley

FRANKFURT (dpa-AFX) -Die am Vortag in der deutschen Chemiebranche spürbare Euphorie wegen der Vorschläge zur Gaspreisbremse wird am Dienstag schon wieder gedämpft. Eine pessimistisch klingende Branchenstudie von Morgan Stanley kostete die Aktien wieder einen Teil der üppigen Vortagsgewinne.