Aktien New York: Anlegern mangelt es an Entscheidungswillen

NEW YORK (dpa-AFX) -Die Verbraucherpreisdaten für Januar haben am Dienstag eine Berg- und Talfahrt an den US-Börsen nach sich gezogen. Anleger wussten nicht so recht, wie die neuen Zahlen im Hinblick auf zukünftige Zinserhöhungen interpretiert werden sollen. Die Inflation fiel im Januar im Vorjahresvergleich nicht so stark wie von Experten erhofft. Fakt war aber auch, dass sie sich den sieben Monat in Folge abschwächte.