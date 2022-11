Aktien New York: Auftaktgewinne weg - Gute Wirtschaftsdaten mahnen zur Vorsicht

NEW YORK (dpa-AFX) -Die US-Börsen sind am Dienstag nach einem festen Auftakt schnell ins Minus gedreht. Grund sind bessere Stimmungsdaten aus der US-Industrie als erwartet. Dies schürte wieder die Sorgen, die US-Notenbank Fed könnte am Mittwoch ihren harten geldpolitischen Kurs mit großen Zinserhöhungen unvermindert fortsetzen, nachdem es zuletzt eher Hoffnung gegeben hatte auf ein weniger rasantes Tempo bei den Erhöhungen.