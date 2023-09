Aktien New York Ausblick: Anleger hoffen auf US-Arbeitsmarktbericht

NEW YORK (dpa-AFX) -Vor der Veröffentlichung wichtiger Daten zur Verfassung des US-Arbeitsmarktes haben sich am Freitag an der Wall Street moderate Auftaktgewinne abgezeichnet. Wie der Börsenstart tatsächlich ausfallen wird, dürfte aber maßgeblich von den erwarteten Jobdaten (14.30 Uhr) abhängen.