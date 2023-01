Aktien New York Ausblick: Anleger nach Erholung vorsichtiger - Zahlenflut

NEW YORK (dpa-AFX) -Nach der zuletzt deutlichen Erholung müssen sich die Anleger an den US-Aktienmärkten am Dienstag auf sinkende Kurse einstellen. Knapp eine Stunde vor dem Börsenstart taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,3 Prozent tiefer auf 33 522 Punkte und den technologielastigen Nasdaq 100 0,5 Prozent im Minus auf 11 812 Punkte.