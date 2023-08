Aktien New York Ausblick: Anleger nach starkem Juli erst einmal vorsichtiger

NEW YORK (dpa-AFX) -Nach einem starken Juli dürfte der US-Aktienmarkt am Dienstag etwas schwächer in den August starten. Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,2 Prozent tiefer auf 35 473 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 wurde mit 15 675 Punkten ein halbes Prozent tiefer erwartet.