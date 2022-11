Aktien New York Ausblick: Der Rally droht die Puste auszugehen

NEW YORK (dpa-AFX) -Die Erholung an der Wall Street könnte zur Wochenmitte ins Stocken geraten. Der Broker IG indizierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial am Mittwoch eine knappe Stunde vor Handelsbeginn 0,1 Prozent niedriger auf 33 560 Punkte. Auf dem inzwischen erreichten höheren Niveau halten sich die Anleger zurück. Zudem veröffentlichen nach der Schlussglocke mit dem Software-Entwickler Cisco und dem Chip-Produzenten Nvidia zwei Branchenschwergewichte ihre Quartalsberichte.