Aktien New York Ausblick: Dow im Plus erwartet - Kursgewinne im Bankensektor

NEW YORK (dpa-AFX) -Befeuert von erwarteten Kursgewinnen im US-Finanzsektor nach starken Geschäftszahlen dürfte der Leitindex Dow Jones Industrial am Freitag weiter zulegen. Der Broker IG taxierte den Dow am Freitag rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,1 Prozent höher auf 34 057 Punkte. Damit zeichnet sich eine Wochenbilanz von plus 1,7 Prozent ab. Der technologielastige Nasdaq 100 wird am Freitag unterdessen mit 13 042 Punkten 0,5 Prozent im Minus erwartet. Konjunkturdaten aus den USA enttäuschten. So gingen die Einzelhandelsumsätze überraschend deutlich zurück.