Aktien New York Ausblick: Dow kratzt an Marke von 35 000 Punkten

NEW YORK (dpa-AFX) -Der Leitindex Dow Jones Industrial könnte zur Wochenmitte erstmals seit April vergangenen Jahres wieder die Marke von 35 000 Punkten hinter sich lassen. Das Börsenbarometer wurde rund eine Stunde vor der Startglocke vom Broker IG mit 34 960 Zähler moderat im Plus indiziert. Am Vortag war der Dow nur haarscharf an der Hürde von 35 000 Punkten gescheitert.