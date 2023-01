Aktien New York Ausblick: Dow stagniert - Düstere Prognose lässt Intel absacken

NEW YORK (dpa-AFX) -Am letzten Handelstag der Woche dürfte die Intel -Aktie an der Wall Street die Blicke auf sich ziehen. Eine ausgesprochen triste Prognose des Herstellers von Halbleitern und Rechenzentren für den Umsatz im laufenden Quartal ließ die Papiere vorbörslich um elf Prozent einbrechen und hat auch das Potenzial, andere Branchengrößen wie Applied Materials , AMD oder Nvidia zu belasten.