Aktien New York Ausblick: Freude im Tech-Sektor durch Salesforce kaum getrübt

NEW YORK (dpa-AFX) -Selbst enttäuschende Signale von Salesforce und Snowflake dürften am Donnerstag die Partylaune der Anleger im Technologiesektor zunächst kaum stören. Knapp anderthalb Stunden vor dem Börsenstart taxierte der Broker IG den von Tech-Werten dominierten Nasdaq 100 mit plus 0,1 Prozent auf 12 042 Punkte.