Aktien New York Ausblick: Freundlicher Start nach Inflationszahlen erwartet

NEW YORK (dpa-AFX) -Die Wall Street dürfte am Donnerstag nach der Bekanntgabe neuer US-Inflationszahlen mit einem leichten Plus eröffnen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor dem Start rund 0,3 Prozent höher auf 34 072 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 wird rund 0,2 Prozent im Minus erwartet.