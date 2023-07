Aktien New York Ausblick: Gute Meta-Zahlen beflügeln Tech-Börse Nasdaq

NEW YORK (dpa-AFX) -Die Anleger am amerikanischen Aktienmarkt können am Donnerstag auf Kursgewinne hoffen. Nach der vortags wenig bewegenden Leitzinserhöhung der US-Notenbank Fed stehen die laufende Berichtssaison und eine Reihe von US-Konjunkturdaten im Fokus. Die im zweiten Quartal überraschend stark gewachsene Wirtschaft trübte die Stimmung ebenso wenig wie der stärker als erwartet gestiegene Auftragseingang für langlebige Wirtschaftsgüter, obwohl sich die Fed abhängig von der Konjunkturentwicklung weitere Zinsanhebungen vorbehält.