Aktien New York Ausblick: Gute Quartalsbilanzen stützen - Meta legen Rally hin

NEW YORK (dpa-AFX) -Überzeugende Quartalszahlen mehrerer namhafter US-Konzerne dürften dem Leitindex Dow Jones Industrial nach zwei schwachen Tagen am Donnerstag etwas Auftrieb verleihen. Rund eine Stunde vor der Startglocke wurde der Dow vom Broker IG rund ein halbes Prozent höher taxiert. Noch stärker dürfte es an der technologielastigen Börse Nasdaq aufwärtsgehen. Hier sorgt die Quartalsbilanz der Facebook-Mutter Meta für leuchtende Augen der Investoren.