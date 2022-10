Aktien New York Ausblick: Indizes moderat höher nach Freitags-Kurssprung

NEW YORK (dpa-AFX) -Dank weiter sinkender Anleiherenditen dürften die US-Börsen am Montag ihre zuletzt deutlichen Gewinne ausbauen. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,7 Prozent höher auf 31 292 Punkte und den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 0,3 Prozent im Plus auf 11 342 Punkte.