 Aktien New York Ausblick: Kurse lahmen weiter - Coinbase leiden unter SEC-Klage

NEW YORK (dpa-AFX) -Nach einem verhaltenen Wochenauftakt dürften die New Yorker Aktienkurse auch am Dienstag zunächst kaum in Schwung kommen. Der Broker IG taxierte den vortags schwächelnden Leitindex Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn knapp 0,1 Prozent tiefer auf 33 543 Punkte. Den technologielastigen Nasdaq 100 , der am Vortag ein knappes Plus behauptet hatte, sieht IG ähnlich moderat im Minus bei 14 540 Punkten.

NEW YORK Die vergangene Woche hatten die US-Börsen dank der Erleichterung über die Beilegung des US-Schuldenstreits freundlich beendet. Seitdem stehen zunehmend die unsicheren Konjunkturperspektiven und der am 14. Juni erwartete Zinsentscheid der US-Notenbank Fed im Mittelpunkt des Interesses. Bei den Unternehmensnachrichten dominierten zunächst Negativ-Schlagzeilen. Die Aktien der Kryptobörse Coinbase sackten angesichts einer Klage der US-Börsenaufsicht SEC vorbörslich um knapp 16 Prozent ab. Ähnlich wie der Konkurrentin Binance bereits am Vortag wirft die Behörde Coinbase Verstöße gegen das Wertpapiergesetz vor. Die Aktien des Business-Software-Konzerns MicroStrategy wurden mit minus 2,3 Prozent in Mitleidenschaft gezogen, nachdem sie schon am Montag unter den Binance-Nachrichten gelitten hatten. Die Firma hütet einen riesigen Bitcoin-Schatz. Die Anteilsscheine von Mobileye sanken um 3,2 Prozent auf 41 US-Dollar, nachdem der Chiphersteller Intel angekündigt hatte, Papiere im Wert von 1,5 Milliarden Dollar abzustoßen. Intels Anteil an dem Entwickler von Fahrassistenzsystemen bleibt damit aber immer noch bei über 98 Prozent. Das israelische Unternehmen kämpft mit einer zunehmenden Konkurrenz durch Unternehmen wie Qualcomm und Nvidia . Dennoch ist die bisherige Börsengeschichte ein Erfolg - zum Sprung aufs Parkett im vergangenen Oktober hatten Mobileye noch 21 Dollar gekostet. Beim Gesundheitsdienstleister GE Healthcare mussten die Anleger einen Kursrückgang von knapp drei Prozent verkraften. Der Mischkonzern General Electric (GE) hatte angekündigt, weitere Aktien des Unternehmens verkaufe zu wollen, um seine Verschuldung abzubauen. Bei Apple stellt sich derweil nach der verhaltenen Aufnahme der neuen Computerbrille am Vortag die Frage, wo angesichts der hohen Bewertung die nächsten Kursimpulse herkommen sollen. Am Montag hatten die Aktien die mit Spannung erwartete Präsentation auf der Entwicklerkonferenz des Technologiekonzerns mit einem Rekordhoch schon vorab gefeiert. Am Ende gaben die Titel aber um 0,8 Prozent nach, und aktuell zeichnen sich weitere moderate Verluste ab. Ein Analyst riet zum Abwarten, bis sich im Herbst abzeichne, wie hoch das Interesse an dem neuen Produkt sei und wann genau im neuen Jahr die Markteinführung stattfinde.