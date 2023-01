Aktien New York Ausblick: Leicht erholt vor Fed-Zinsentscheid

NEW YORK (dpa-AFX) -Nach einem schwachen Wochenstart dürfte der US-Aktienmarkt sich am Dienstag zunächst mit moderaten Gewinnen stabilisieren. Anleger haben durchwachsene Geschäftsberichte von Unternehmen zu verdauen und schauen zudem mit einer gewissen Anspannung auf den anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank Fed voraus. Positiv wurde gewertet, dass in den USA die Arbeitskosten im Herbst etwas weniger stark gestiegen waren als erwartet.