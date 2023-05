Aktien New York Ausblick: Leichte Verluste - Schwache Daten aus China

NEW YORK (dpa-AFX) -Der Dow Jones Industrial dürfte am Mittwoch seine moderaten Vortagesverluste zunächst etwas ausweiten. Für Verunsicherung sorgen Börsianern zufolge enttäuschende Konjunkturdaten aus China. Die konjunkturelle Erholung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt hat sich verlangsamt.