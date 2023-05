Aktien New York Ausblick: Leichtes Plus nach Inflationsdaten

NEW YORK (dpa-AFX) -Nach den Inflationsdaten für April zeichnet sich am Mittwoch ein leichtes Plus an der Wall Street ab. Der Broker IG taxiert den Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor Handelsbeginn 0,2 Prozent höher auf 33 643 Punkte. Den technologielastigen Nasdaq 100 sieht IG mit 13 254 Punkten 0,4 Prozent höher. Die Rendite von langfristigen US-Anleihen fiel derweil deutlich zurück.