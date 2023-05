Aktien New York Ausblick: Lethargie hält an am Tag vor US-Zinsentscheid NEW YORK (dpa-AFX) -Einen Tag vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed dürften die New Yorker Aktienbörsen an ihren lustlosen Wochenauftakt anknüpfen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial am Dienstag gut eine halbe Stunde vor Handelsbeginn 0,2 Prozent tiefer auf 33 968 und den technologielastigen Nasdaq 100 fast unverändert auf 13 227 Punkte. 02.05.2023 - 15:08 Uhr Kommentieren Jetzt teilen Jetzt teilen dpa NEW YORK Die Märkte preisen eine weitere Leitzinserhöhung durch die Fed um 0,25 Prozentpunkte ein. Die Frage ist, wie es danach weitergeht. Aktuell liegt die Wahrscheinlichkeit für einen zusätzlichen Zinsschritt der Notenbank deutlich unter 50 Prozent. Die Volkswirte der Commerzbank rechnen dagegen mit einer weiteren Erhöhung nach Mai. Hinweise auf den geldpolitischen Kurs werden von US-Notenbankchef Jerome Powell nach der morgigen Sitzung erwartet. Am Dienstag stehen nach dem Börsenstart Daten zum Auftragseingang der US-Industrie auf der Agenda. Einzelwerte wurden von Unternehmensnachrichten bewegt. Die Aktien von Pfizer zogen vorbörslich um 0,9 Prozent an. Der Pharmakonzern schnitt im ersten Quartal trotz deutlicher Einbußen vor allem im Geschäft mit seinem Covid-Impfstoff besser ab als erwartet und bestätigte seine Jahresziele. Beim Fahrdienstvermittler Uber konnten sich die Anleger dank des überraschend starken Jahresstarts über ein Kursplus von rund neun Prozent freuen. Das Unternehmen berichtete einen deutlichen Umsatzanstieg und dämmte den Nettoverlust erheblich ein. Erfreuliche Zwischenberichte bescherten zudem der Hotelkette Marriott und der Biosupermarktkette Sprouts Farmers Market Kursgewinne von 2,9 beziehungsweise 9,8 Prozent. Auch die Aussagen beider Unternehmen zur künftigen Geschäftsentwicklung überzeugten. Dagegen brachen die Anteilsscheine von Chegg um 46 Prozent ein. Der Spezialist für Bildungsmaterialien sieht durch den Sprachroboter ChatGPT sein Wachstum bedroht. Das US-Analysehaus Jefferies strich seine Kaufempfehlung und empfiehlt die Papiere nur noch mit “Hold“. Startseite E-Mail Pocket Flipboard

