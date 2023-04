Aktien New York Ausblick: Lethargie hält an vor Tech-Zahlenflut

NEW YORK (dpa-AFX) -Die Tristesse am US-Aktienmarkt vom vergangenen Freitag dürfte sich zu Wochenbeginn fortsetzen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial am Montag rund eine Stunde vor Handelsbeginn 0,1 Prozent tiefer auf 33 731 Punkte. Den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 sieht IG ebenfalls 0,1 Prozent tiefer mit 12 993 Punkten.