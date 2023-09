Aktien New York Ausblick: Moderate Verluste - Oracle enttäuscht hohe Erwartungen

NEW YORK (dpa-AFX) -Die Trendsuche am US-Aktienmarkt geht weiter. Nach der jüngsten Erholung dürften die US-Börsen am Dienstag wieder den Rückwärtsgang einlegen. Angesicht der nahenden US-Inflationsdaten, die von großer Bedeutung für den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed kommende Woche sind, verließ die Anleger wieder etwas der Mut.