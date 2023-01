Aktien New York Ausblick: Nasdaq mit Rückenwind erwartet - Dow knapp im Plus

NEW YORK (dpa-AFX) -Eine positive Reaktion auf die Tesla-Zahlen und robuste Wirtschaftsdaten dürften am Donnerstag vor allem im US-Technologiesektor die Stimmung wieder etwas heben. Der von dieser Branche geprägte Leitindex Nasdaq 100 wurde vom Broker IG knapp ein Prozent höher auf 11 927 Punkte taxiert. Damit dürfte das Kursbarometer weiter relative Stärke zeigen im Vergleich zu den Standardwerten im Dow Jones Industrial . Der Leitindex der Wall Street wurde mit 33 816 Punkten mit 0,2 Prozent im Plus erwartet.