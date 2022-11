Aktien New York Ausblick: Rally angesagt - Inflation nicht so hoch wie erwartet

NEW YORK (dpa-AFX) -Eine überraschend niedrige Teuerung in den USA dürfte am Donnerstag die Börsen in den USA befeuern. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial knapp eine Stunde vor dem Handelsauftakt 2,3 Prozent höher auf 33 270 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 wurde sogar 3,7 Prozent höher indiziert bei 11 200 Punkten.